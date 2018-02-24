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Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и поздравить мужчин с праздником

Мужская аудитория ведущей была в восторге после просмотра нового фото в Instagram. Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и поздравить сильную половину человечества с праздником.

Она решила показать в сюжете, как лежит на кровати со спущенными бретельками бюстгальтера, позволяя рассмотреть свои великолепные формы бюста. Затем Яна Кошкина выбрала для себя интригующую позицию, где тень полностью закрывает ее бюст, после чего отметила, что хочет таким образом порадовать защитников отечества.

Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и поздравить мужчин с праздником


Актриса пожелала всем мужчинам быть честными и верными, а также обладать умом и уверенностью в себе, потому что женщины любят добрых и самодостаточных избранников. Фанаты в комментариях отметили, что всегда рады получать такие сюрпризы от знаменитости, после чего написали много лестных слов в ее адрес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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