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В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra нового поколения

В интернет накануне выложили тизеры с изображением внедорожника GMC Sierra новой генерации. Официальный дебют автомобиля ожидается на автосалоне в Женеве.

В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra нового поколения


Отмечается, что полноразмерный пикап GMC Sierra 2019 модельного года является перелицованной модификацией автомобиля Chevrolet Silverado. На тизерный изображениях видно, что новый внедорожник получил модернизированную переднюю часть со светодиодной оптикой.

Также автомобиль отличается от предшественника более крупной решёткой радиатора с крупным логотипом американского бренда. Стоит отметить, что внедорожник последний раз производители обновляли в 2013 году.

Бренд GMC является частью автоконцерна General Motors, под ним выпускают грузовики пикапы, фургоны и внедорожники. Среди всех компаний подконтрольных General Motors бренд GMC опережает только Chevrolet.
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Добавил: Алина Сегодня, 00:00
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