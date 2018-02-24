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Регина Тодоренко проехалась на автомобиле по замерзшему озеру

Регина Тодоренко, являющаяся известной телеведущей, проехалась на автомобиле по замерзшему озеру. Соответствующее фото знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Регина Тодоренко проехалась на автомобиле по замерзшему озеру

Регина Тодоренко в рамках Instagram опубликовала очередной снимок, на котором она запечатлена в машине с водителем, направляясь по огромному замёрзшему озеру Байкал. Подписчики предположили, что публикация была сделана на сьёмках нового сезона телепрограммы «Орел и решка». В данном шоу телеведущая вместе со своими коллегами путешествует по различным странам мира и рассказывает, как можно отдохнуть с разным уровнем достатка.

Регина Тодоренко проехалась на автомобиле по замерзшему озеру

Фанаты отметили, что они бы не решились ездить по льду, потому что это не безопасно для жизни. Один из поклонников поведал, что в зимнее время на Байкале толщина льда достигает пару метров, ввиду чего он сможет выдержать даже тяжелый автомобиль. Фото за два часа собрало около 140 тысяч отметок «Мне нравится» и более 690 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:25
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