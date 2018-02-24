Регина Тодоренко проехалась на автомобиле по замерзшему озеру

Регина Тодоренко в рамках Instagram опубликовала очередной снимок, на котором она запечатлена в машине с водителем, направляясь по огромному замёрзшему озеру Байкал. Подписчики предположили, что публикация была сделана на сьёмках нового сезона телепрограммы «Орел и решка». В данном шоу телеведущая вместе со своими коллегами путешествует по различным странам мира и рассказывает, как можно отдохнуть с разным уровнем достатка.Фанаты отметили, что они бы не решились ездить по льду, потому что это не безопасно для жизни. Один из поклонников поведал, что в зимнее время на Байкале толщина льда достигает пару метров, ввиду чего он сможет выдержать даже тяжелый автомобиль. Фото за два часа собрало около 140 тысяч отметок «Мне нравится» и более 690 комментариев.