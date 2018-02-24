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Анастасия Волочкова возмутила фанатов провокационным снимком без лифчика

Балерина снова оказалась под прицелом у критиков после нового фото, опубликованного в Instagram. Анастасия Волочкова возмутила фанатов провокационным сюжетом без лифчика, позируя рядом со своим возлюбленным.

Она также написала в посте о чудесных свойствах русской бани, отметив, что после ледяной купели испытала настоящее удовольствие, воспользовавшись пихтовыми вениками. Однако поклонники не обратили внимания на такие слова, потому что сразу принялись оценивать внешний вид Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова возмутила фанатов провокационным снимком без лифчика


Они заметили соски, торчащие под одеждой, после чего заметили, что звезда могла выбрать более подходящий образ, собираясь сделать очередную фотосессию. Пользователи сетей согласились с таким мнением, потому что им не понравился наряд мужчины, которого часто сравнивают с бездомным бродягой, после чего люди назвали сюжет началом оргии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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