Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что проходит лечение в медицинском учреждении

Некоторое время назад диджей Smash оказался в очень неприятной ситуации, которая случилась в пермском клубе. Музыкант категорически отказывался фотографироваться с компанией мужчин, которые были в нетрезвом состоянии, именно по этой причине они его сильно избили.Среди участников данной потасовки был экс депутат Александр Телепнев, и который теперь отрицает свое отношение к произошедшему. Диджей Smash не собирается оставлять эту историю без внимания и готов сделать все от него зависящее, чтобы его обидчики были наказаны.На днях музыкант сообщил, как проходит его восстановление: сейчас он проходит лечение в больнице, где ему ставят капельницы и делают уколы. Поскольку у знаменитости проблемы с челюстью, то он будет вынужден целый месяц принимать только жидкую пищу.Музыкант очень благодарен своим поклонникам за то, что поддержали его, это придает сил, заряжает позитивом и, следовательно, артист быстрей пойдет на поправку.Еще диджей добавил, что в ближайшее время выступать не будет, но бросать свою творческую работу он не намерен, поэтому фанаты будут ждать от него новых композиций, но немного позже.