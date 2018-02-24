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В Алтайском крае перестали расти цены на бензин

Бензины, продаваемые в Алтайском крае на АЗС, прекратили рост. В этом сегменте стоимость ГСМ с середины января не поднимается.

В Алтайском крае перестали расти цены на бензин

В массмедиа информацию представило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Среднестатистическая стоимость 1л высокооктанового бензина АИ-92 в регионе в течение 11-18 февраля этого года составила не больше 37 рублей за литр. Позиция АИ-95 отмечена на уровне в 38,89 рублей, зимнее дизельное топливо - 40,53 рублей. Экспертами отмечается увеличение ценовых характеристик горюче смазочных материалов на территории Южного округа. При этом уменьшение отмечено в рамках Дальневосточного округа. Максимальная стоимость АИ-92 в рамках Сибирского федерального округа зафиксирована на уровне в 37,24 рублей за литр.

Сложившаяся сейчас тенденция является показателем определённой стабилизации ценовых характеристик бензина. Она связана со всеми регионами СФО.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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