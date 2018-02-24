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Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли

Драматург и актер из Великобритании Стивен Фрай болен раком. В январе ему провели операцию по удалению простаты.
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли


Артист вынужден был рассказать о своей болезни и оперативном вмешательстве – появившиеся слухи стали тому причиной. Когда в начале этого года Фраю удалили простату и вместе с ней вырезали 11 лимфоузлов, об этом были в курсе только несколько близких друзей. По словам Стивена Фрая, все вроде бы прошло успешно.

Как альтернативу операции ему предлагали радиотерапию. Но, поскольку оперативное вмешательство гораздо быстрее лечения, актер выбрал именно его. Существует вероятность того, что опухоль опять вырастет, но сейчас мужчина чувствует себя отлично.

Публике Стивен Фрай знаком по своим ролям в «Дживс и Вустере» и «Черной гадюке».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:20
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