Независимые дизайнеры представили эскизы преемника Scirocco

Автором рендеров является художник Луис Карлос Морено, он представил визуализацию нового автомобиля похожего на купе Arteon, которое немецкие производители представили не так давно. Однако на рендерах новинка изображена с панорамной крышей, а также отличается некоторыми частями кузова, которые стали шире.Стоит отметить, что автоконцерн Volkswagen снял модель Scirocco с производства из-за низкого спроса, так как на рынке стали популярными кроссоверы и внедорожники. Не исключено, что немецкие производители могут выпустить подобное купе с электрической силовой установкой и под другим названием.