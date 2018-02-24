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Поклонники раскритиковали Анну Семенович за выступление в ресторанах

Певица в честь Дня защитника отечества поздравила своим выступлением мужчин и опубликовала сообщение в Instagram. Поклонники раскритиковали Анну Семенович за выступление в ресторанах, назвав их “низкопробными заведениями”.

Исполнительница отметила, что приглашает всех посмотреть концерт и обещает жаркую атмосферу, но подписчики негативно отнеслись к информации и написали, что звезда уже опустилась до уровня сцены в таких местах. Многие люди посоветовали Анне Семенович вообще не петь, а недоброжелатели упомянули, что она сильно поправилась из-за обильной еды в заведениях.

Поклонники раскритиковали Анну Семенович за выступление в ресторанах


Самые преданные фанаты называют артистку веселой и позитивной личностью, на которую всегда приятно смотреть. Они не понимают, почему хейтеры так ополчились на их кумира, никогда не отвечающего на критику в свой адрес и показывающего позитивные сюжеты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00
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