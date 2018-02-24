Поклонники раскритиковали Анну Семенович за выступление в ресторанах

Исполнительница отметила, что приглашает всех посмотреть концерт и обещает жаркую атмосферу, но подписчики негативно отнеслись к информации и написали, что звезда уже опустилась до уровня сцены в таких местах. Многие люди посоветовали Анне Семенович вообще не петь, а недоброжелатели упомянули, что она сильно поправилась из-за обильной еды в заведениях.Самые преданные фанаты называют артистку веселой и позитивной личностью, на которую всегда приятно смотреть. Они не понимают, почему хейтеры так ополчились на их кумира, никогда не отвечающего на критику в свой адрес и показывающего позитивные сюжеты.