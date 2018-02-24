Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с днем рождения в Instagram
Сегодня Любовь Успенская отмечает свое 64-летие, так что многие звезды поздравили именинницу. Певица Глюкоза тоже опубликовала в Instagram трогательный пост в честь дня рождения коллеги и показала поклонникам совместное фото.
Исполнительница отметила, что всегда восхищалась таким талантливым другом, а также испытывает большое счастье, когда находится рядом со звездой. Она назвала Любовь Успенскую целеустремленным, свободным и уверенным человеком, который может приготовить много интересных сюрпризов зрителям в будущем.
Подписчики присоединились к поздравлениям певицы Глюкозы, а также отметили, что на фото знаменитости выглядят великолепно. Сама артистка решила отпраздновать юбилей на сочинском курорте “Роза Хутор”, опубликовав для фанатов небольшой сюжет, посвященный празднику.
Исполнительница отметила, что всегда восхищалась таким талантливым другом, а также испытывает большое счастье, когда находится рядом со звездой. Она назвала Любовь Успенскую целеустремленным, свободным и уверенным человеком, который может приготовить много интересных сюрпризов зрителям в будущем.
Подписчики присоединились к поздравлениям певицы Глюкозы, а также отметили, что на фото знаменитости выглядят великолепно. Сама артистка решила отпраздновать юбилей на сочинском курорте “Роза Хутор”, опубликовав для фанатов небольшой сюжет, посвященный празднику.