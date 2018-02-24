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Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с днем рождения в Instagram

Сегодня Любовь Успенская отмечает свое 64-летие, так что многие звезды поздравили именинницу. Певица Глюкоза тоже опубликовала в Instagram трогательный пост в честь дня рождения коллеги и показала поклонникам совместное фото.

Исполнительница отметила, что всегда восхищалась таким талантливым другом, а также испытывает большое счастье, когда находится рядом со звездой. Она назвала Любовь Успенскую целеустремленным, свободным и уверенным человеком, который может приготовить много интересных сюрпризов зрителям в будущем.

Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с днем рождения в Instagram


Подписчики присоединились к поздравлениям певицы Глюкозы, а также отметили, что на фото знаменитости выглядят великолепно. Сама артистка решила отпраздновать юбилей на сочинском курорте “Роза Хутор”, опубликовав для фанатов небольшой сюжет, посвященный празднику.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:40
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