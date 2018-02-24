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Британские ученые предлагают снабжать поезда солнечной энергией

Инженеры Имперского колледжа Лондона предложили проект, согласно которому железнодорожный транспорт можно снабжать энергией от Солнца. Вполне возможно, что проект применят в будущем.

Британские ученые предлагают снабжать поезда солнечной энергией


Так отмечается, что инженерное решение заключается в том, чтобы по железнодорожному пути выставить солнечные панели и подавать электричество напрямую в сеть в качестве тяговой энергии. Специалисты считают, что при таком раскладе можно избежать строительства сложной энергосети, а также решить проблемы перегрузок.

Представитель проекта Тим Грин считает, что большая часть железнодорожного пути проходит по доступному для солнечного света участку территории, поэтому подобный проект можно было бы вполне успешно осуществить.

Главным достоинством такого предложения является тот факт, что солнечные панели могут подавать постоянный ток в 600-800 вольт. Инженеры утверждают, что такой метод позволит отойти от оборудования для преобразования постоянного тока в переменный, поскольку этот транспорт в сельской местности катается на токе в 750 вольт.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50
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