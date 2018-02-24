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General Mills договорилась о приобретении Blue Buffalo

Известный в Соединённых Штатах Америки производитель полуфабрикатов под названием General Mills, договорился касательно приобретения производителя специальных кормов Blue Buffalo Pet Products, предназначенных для животных.

General Mills договорилась о приобретении Blue Buffalo

Представителями специализированных зарубежных средств массовой информации было передано, что сумма сделки в данном случае составила практически восемь миллиардов американских долларов. Стоит отметить, что в General Mills в рамках соглашения осуществит выплату наличными сорока американских долларов за каждую ценную бумагу Blue Buffalo. Это на 17,2 процента больше цены их закрытия в четверг, двадцать второго февраля.

Согласно ожиданиям, сделку должны закрыть уже к концу фискального текущего года General Mills. В свою очередь это позволит компании увеличить продажи, а также повысить маржу прибыли.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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