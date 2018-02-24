General Mills договорилась о приобретении Blue Buffalo
Известный в Соединённых Штатах Америки производитель полуфабрикатов под названием General Mills, договорился касательно приобретения производителя специальных кормов Blue Buffalo Pet Products, предназначенных для животных.
Представителями специализированных зарубежных средств массовой информации было передано, что сумма сделки в данном случае составила практически восемь миллиардов американских долларов. Стоит отметить, что в General Mills в рамках соглашения осуществит выплату наличными сорока американских долларов за каждую ценную бумагу Blue Buffalo. Это на 17,2 процента больше цены их закрытия в четверг, двадцать второго февраля.
Согласно ожиданиям, сделку должны закрыть уже к концу фискального текущего года General Mills. В свою очередь это позволит компании увеличить продажи, а также повысить маржу прибыли.
Представителями специализированных зарубежных средств массовой информации было передано, что сумма сделки в данном случае составила практически восемь миллиардов американских долларов. Стоит отметить, что в General Mills в рамках соглашения осуществит выплату наличными сорока американских долларов за каждую ценную бумагу Blue Buffalo. Это на 17,2 процента больше цены их закрытия в четверг, двадцать второго февраля.
Согласно ожиданиям, сделку должны закрыть уже к концу фискального текущего года General Mills. В свою очередь это позволит компании увеличить продажи, а также повысить маржу прибыли.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:40