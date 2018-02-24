General Mills договорилась о приобретении Blue Buffalo

Представителями специализированных зарубежных средств массовой информации было передано, что сумма сделки в данном случае составила практически восемь миллиардов американских долларов. Стоит отметить, что в General Mills в рамках соглашения осуществит выплату наличными сорока американских долларов за каждую ценную бумагу Blue Buffalo. Это на 17,2 процента больше цены их закрытия в четверг, двадцать второго февраля.Согласно ожиданиям, сделку должны закрыть уже к концу фискального текущего года General Mills. В свою очередь это позволит компании увеличить продажи, а также повысить маржу прибыли.