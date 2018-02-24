В Воронеже служба в армии привлекает девушек больше чем парней
Воронежские сотрудники из Военно-воздушной академии решили провести мероприятие, посвященной армейской службе. Оказалось, что такие темы привлекают девушек больше, чем парней.
Событие было приурочено к 100-летию Красной армии, а горожане могли посмотреть экспонаты боевой техники, оценить блюда полевой кухни и побывать на пункте, где отбирают контрактников для прохождения службы. Специалисты озвучили все особенности нахождения в армии, и провели агитацию среди молодежи.
Девушки сразу стали интересоваться вузами, готовящими военные кадры, а также условиями приема. Несмотря на то, что военными часто являются мужчины, женщины тоже могут работать связистками, как считают гости акции.
Событие было приурочено к 100-летию Красной армии, а горожане могли посмотреть экспонаты боевой техники, оценить блюда полевой кухни и побывать на пункте, где отбирают контрактников для прохождения службы. Специалисты озвучили все особенности нахождения в армии, и провели агитацию среди молодежи.
Девушки сразу стали интересоваться вузами, готовящими военные кадры, а также условиями приема. Несмотря на то, что военными часто являются мужчины, женщины тоже могут работать связистками, как считают гости акции.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00