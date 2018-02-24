В Воронеже служба в армии привлекает девушек больше чем парней

Событие было приурочено к 100-летию Красной армии, а горожане могли посмотреть экспонаты боевой техники, оценить блюда полевой кухни и побывать на пункте, где отбирают контрактников для прохождения службы. Специалисты озвучили все особенности нахождения в армии, и провели агитацию среди молодежи.Девушки сразу стали интересоваться вузами, готовящими военные кадры, а также условиями приема. Несмотря на то, что военными часто являются мужчины, женщины тоже могут работать связистками, как считают гости акции.