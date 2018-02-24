Леонид Кучма не считает Украину полноценным государством

Кучма признал, что украинское государство имеет очень нестабильную экономику, при этом представители Верховной Рады и правящей элиты не пытаются изменить положение, а только усугубляют его.Экс-президента ужасает ситуация с валовым продуктом Украины, поскольку большая его часть – это внешнеэкономические долги. Также Кучма отметил, что пока неизвестно, кто будет отдавать эти деньги. Если Международный валютный фонд перестанет выдавать транши, то вполне вероятен дефолт.Напоследок политик отметил, что действующее правительство то и дело обсуждает будущие парламентские и президентские выборы, при этом о населении и экономической ситуации никто даже и не думает.