RBS впервые за 10 лет получил прибыль в 752 млн фунтов

До налогообложения в прошлом году операционная прибыль банка составила 2,2 млрд. Фунтов стерлингов. Банк годом ранее фиксировал убыток на сумму в $6,95 млрд. Банк планирует продолжить работу по уменьшению расходов, переходу на IT-технологии. RBS раньше сообщал, что сократить может 14 000 сотрудников, либо 80 процентов инвестиционно-банковского отдела уже к 2019 году, уменьшить в Великобритании количество отделений. Банк объявлял касательно планов уменьшить присутствие в больше чем 10 странах: Таиланд, Корея, Индия, Индонезия, Малайзия, Южная, Китай.Также RBS собирается продолжить торговые операции в Сингапуре, Великобритании, США. RBS основали в 1727 году в Эдинбурге. Британское правительство владеет 71% акций RBS.