АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

RBS впервые за 10 лет получил прибыль в 752 млн фунтов

Согласно данным отчетности кредитной организации, британский банк RBS, проходивший с 2008 года процедуру оздоровления, впервые за десять лет получил прибыль на сумму в 752 000 000 фунтов стерлингов.

RBS впервые за 10 лет получил прибыль в 752 млн фунтов

До налогообложения в прошлом году операционная прибыль банка составила 2,2 млрд. Фунтов стерлингов. Банк годом ранее фиксировал убыток на сумму в $6,95 млрд. Банк планирует продолжить работу по уменьшению расходов, переходу на IT-технологии. RBS раньше сообщал, что сократить может 14 000 сотрудников, либо 80 процентов инвестиционно-банковского отдела уже к 2019 году, уменьшить в Великобритании количество отделений. Банк объявлял касательно планов уменьшить присутствие в больше чем 10 странах: Таиланд, Корея, Индия, Индонезия, Малайзия, Южная, Китай.

Также RBS собирается продолжить торговые операции в Сингапуре, Великобритании, США. RBS основали в 1727 году в Эдинбурге. Британское правительство владеет 71% акций RBS.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости