RBS впервые за 10 лет получил прибыль в 752 млн фунтов
Согласно данным отчетности кредитной организации, британский банк RBS, проходивший с 2008 года процедуру оздоровления, впервые за десять лет получил прибыль на сумму в 752 000 000 фунтов стерлингов.
До налогообложения в прошлом году операционная прибыль банка составила 2,2 млрд. Фунтов стерлингов. Банк годом ранее фиксировал убыток на сумму в $6,95 млрд. Банк планирует продолжить работу по уменьшению расходов, переходу на IT-технологии. RBS раньше сообщал, что сократить может 14 000 сотрудников, либо 80 процентов инвестиционно-банковского отдела уже к 2019 году, уменьшить в Великобритании количество отделений. Банк объявлял касательно планов уменьшить присутствие в больше чем 10 странах: Таиланд, Корея, Индия, Индонезия, Малайзия, Южная, Китай.
Также RBS собирается продолжить торговые операции в Сингапуре, Великобритании, США. RBS основали в 1727 году в Эдинбурге. Британское правительство владеет 71% акций RBS.
До налогообложения в прошлом году операционная прибыль банка составила 2,2 млрд. Фунтов стерлингов. Банк годом ранее фиксировал убыток на сумму в $6,95 млрд. Банк планирует продолжить работу по уменьшению расходов, переходу на IT-технологии. RBS раньше сообщал, что сократить может 14 000 сотрудников, либо 80 процентов инвестиционно-банковского отдела уже к 2019 году, уменьшить в Великобритании количество отделений. Банк объявлял касательно планов уменьшить присутствие в больше чем 10 странах: Таиланд, Корея, Индия, Индонезия, Малайзия, Южная, Китай.
Также RBS собирается продолжить торговые операции в Сингапуре, Великобритании, США. RBS основали в 1727 году в Эдинбурге. Британское правительство владеет 71% акций RBS.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:00