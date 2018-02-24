Джулия Робертс вместе со своим супругом села на жесткую диету

Осенью минувшего года Джулия Робертс отпраздновала 50-летний юбилей, но это ей нисколько не мешает сниматься в кино. Недавно она снялась в картине Ben is Back, для роли в которой ей необходимо было набрать немного лишних килограммов.Теперь знаменитость хочет вернуть свой прежний вес и поэтому подобрала для себя специальную диету, на которую села вместе со своим супругом.Стоит напомнить, что Джулия замужем за Дэниелом Модером уже пятнадцать лет. В 2004 году на свет появилась двойня: девочка Хэзел Патриш и мальчик Финнеас Уолтер. А спустя три года родился сын Генри. Киноактриса очень счастлива в этом браке.Дэниел поддерживает свою супругу во всем, но не считает, что ей необходимо худеть. Мужчину полностью устраивает вес Джулии, но все равно вместе с ней сел на диету ради поддержки. Кушают они теперь фрукты, овощи, сырые орехи и проросшие злаки. Иногда позволяют себе скушать сыр тофу или кусок пирога из соевых бобов.Они полностью исключили мясо, рыбу, колбасы и молочную продукцию. Супруг Робертс крайне недоволен, что ей приходится ограничивать себя в еде и испытывать чувство голода из-за чего она становится раздражительной. Это негативно сказывается на их отношениях.