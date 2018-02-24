Доход компании Marvel перешел черту в 14 млрд. долларов

Интересно, что почти 10 лет назад компания Walt Disney купила права на студию Marvel, и обошлось все это ей в 4 млрд. долларов. Таким образом, все траты уже были окуплены с большим запасом, при этом подобный доход принесли одни только проданные билеты в кино.Считается, что фильм «Черная пантера» сможет перейти за отметку в 1 млрд. долларов, поскольку уже сейчас, на старте проката, картина собрала более 500 млн. долларов. Впереди еще премьера фильма «Мстители 3: Война бесконечности» и лента «Человек-муравей и Оса». Стоит отметить, что эти проекты остаются одними из самых ожидаемых.