Новый Mitsubishi Eclipse Cross выйдет на рынок в марте этого года

На рынках Канады и США кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross будет предложен с бензиновым турбомотором ёмкостью 1,5 литра мощностью 152 лошадиные силы, его работа сочетается с вариатором CVT нового поколения. Базовая комплектация доступна только с передним приводом, а для «топовый» версий доступна система полного привода S-AWC.В оснащение базовой версии автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross входит 6 подушек безопасности, аудиосистема с шестью динамиками, электронный стояночный тормоз, подогрев передних пассажиров и другие опции.Предполагается, что на российском рынке новый Mitsubishi Eclipse Cross появится в апреле текущего года.