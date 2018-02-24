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Новый Mitsubishi Eclipse Cross выйдет на рынок в марте этого года

В марте текущего года выходит на рынок компактный паркетник Mitsubishi Eclipse Cross. В Калифорнию уже прибыла первая партия японских кроссоверов. На североамериканском рынке автомобиль будет доступен от 24 290 долларов.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross выйдет на рынок в марте этого года


На рынках Канады и США кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross будет предложен с бензиновым турбомотором ёмкостью 1,5 литра мощностью 152 лошадиные силы, его работа сочетается с вариатором CVT нового поколения. Базовая комплектация доступна только с передним приводом, а для «топовый» версий доступна система полного привода S-AWC.

В оснащение базовой версии автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross входит 6 подушек безопасности, аудиосистема с шестью динамиками, электронный стояночный тормоз, подогрев передних пассажиров и другие опции.

Предполагается, что на российском рынке новый Mitsubishi Eclipse Cross появится в апреле текущего года.
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Добавил: Алина Вчера, 21:20
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