На Берлинале-2018 определили лучшие фильмы для подростков

Интересно, что возраст тех, кто определял победителей, был примерно таким же, как и аудитория, которая голосовала за эти фильмы. Таким образом, в рамках номинации Generation 14plus лучшим фильмом стала работа режиссера Жерминаля Роя под названием «Фортуна». Также в числе лучших оказался проект Retablo специалиста Альваро Дельгадо-Апарисио. Помимо этого выделяется лента «Выездка» в исполнении режиссера Пуя Будкубена.Что касается короткометражных фильмов, то в этом блоке победителем оказалась картина «Кием Холиджанда». Ее автором стал постановщик Сара Вельтмайер.Напомним, что сегодня состоится вручение основной награды «Золотой медведь». Среди номинантов оказался фильм «Довлатов» Алексея Германа младшего.