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На Берлинале-2018 определили лучшие фильмы для подростков

На мероприятии Берлинского международного кинофестиваля, который проходит уже 68-й раз, молодое жюри выбрало фильмы, которые лучше всего подходит подросткам. Так победителей в номинации наградили «Кристальным медведем».

На Берлинале-2018 определили лучшие фильмы для подростков


Интересно, что возраст тех, кто определял победителей, был примерно таким же, как и аудитория, которая голосовала за эти фильмы. Таким образом, в рамках номинации Generation 14plus лучшим фильмом стала работа режиссера Жерминаля Роя под названием «Фортуна». Также в числе лучших оказался проект Retablo специалиста Альваро Дельгадо-Апарисио. Помимо этого выделяется лента «Выездка» в исполнении режиссера Пуя Будкубена.

Что касается короткометражных фильмов, то в этом блоке победителем оказалась картина «Кием Холиджанда». Ее автором стал постановщик Сара Вельтмайер.

Напомним, что сегодня состоится вручение основной награды «Золотой медведь». Среди номинантов оказался фильм «Довлатов» Алексея Германа младшего.
Общество / Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:10
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