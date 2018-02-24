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Ученые назвали продукты, вызвающие образование камней в почках

Ученые анонсировали список продуктов, вызывающих камни в почках. В данный перечень попали соль, красное мясо, кофеин.

Ученые назвали продукты, вызвающие образование камней в почках

Исследователи отмечают, что кофе заставляет больше работать почки, вследствие чего повышается риск появления камней. Кофеиносодержащими также являются такие продукты, как Coca-Cola, сладкая газировка, некоторые виды чая. Они также увеличивают в моче уровень кальция, могут приводить к почечной недостаточности. Имеющиеся в красном мясе жиры и белки, могут приводить к подагре и камням в почках. В мясе имеется много мочевой кислоты и пурин, негативно влияя на организм. Почкам наносят вред спаржа, бобовые, капуста. Применяемые в десертах и напитках подсластители имеют много негативных эффектов.

Потребление большого количества соли плохо влияет на пищеварение, способствует задержке жидкости, образованию в почках камней. Имеющиеся в морепродуктах оскалаты могут задерживаться в организме, вредя почкам.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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