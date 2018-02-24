Смартфон General Mobile GM 8 Go раскрывает секреты до MWC 2018
Разработчиками турецкой известной компании General Mobile, открыты некоторые особенности характеристик смартфона нового выпуска - GM 8 Go. Причем, не дождавшись Барселонскую выставку Mobile World Congress. Первое, что выяснили инсайдеры, работа новой модели проходит на платформе пониженной мощности - Android Oreo.
Применение платформы Android, внедрено Турецкой компанией еще четыре назад, когда было решено взять ее для своей бюджетной линейки смартфонов. Настоящей сенсацией сезона, стал тогда General Mobile 4G, в котором удалось совместить преимущества удачного и качественного функционала и доступной стоимости. Скорее всего, разрабатывая GM 8 Go, турками решено не нарушать традиции, и пойти по уже налаженной, проторенной дороге.
Подробности от инсайдеров свидетельствуют, что новое устройство оборудовали популярным в этом сезоне дисплеем, с соотношением сторон для 5,03-дюймового экрана - 18:9. В свойствах дисплея обозначен формат - HD+. Четыре ядра ARM Cortex-A53 на четыре бита, объединит в себе процессор MediaTek MT6739. Для аккумулятора выбрана емкость, равная 3500 мА/ч. Есть возможность по распознаванию непосредственного хозяина, которую доверили расположенному на тыльной стороне дактосканеру.
Применение платформы Android, внедрено Турецкой компанией еще четыре назад, когда было решено взять ее для своей бюджетной линейки смартфонов. Настоящей сенсацией сезона, стал тогда General Mobile 4G, в котором удалось совместить преимущества удачного и качественного функционала и доступной стоимости. Скорее всего, разрабатывая GM 8 Go, турками решено не нарушать традиции, и пойти по уже налаженной, проторенной дороге.
Подробности от инсайдеров свидетельствуют, что новое устройство оборудовали популярным в этом сезоне дисплеем, с соотношением сторон для 5,03-дюймового экрана - 18:9. В свойствах дисплея обозначен формат - HD+. Четыре ядра ARM Cortex-A53 на четыре бита, объединит в себе процессор MediaTek MT6739. Для аккумулятора выбрана емкость, равная 3500 мА/ч. Есть возможность по распознаванию непосредственного хозяина, которую доверили расположенному на тыльной стороне дактосканеру.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:50