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Смартфон General Mobile GM 8 Go раскрывает секреты до MWC 2018

Разработчиками турецкой известной компании General Mobile, открыты некоторые особенности характеристик смартфона нового выпуска - GM 8 Go. Причем, не дождавшись Барселонскую выставку Mobile World Congress. Первое, что выяснили инсайдеры, работа новой модели проходит на платформе пониженной мощности - Android Oreo.

Применение платформы Android, внедрено Турецкой компанией еще четыре назад, когда было решено взять ее для своей бюджетной линейки смартфонов. Настоящей сенсацией сезона, стал тогда General Mobile 4G, в котором удалось совместить преимущества удачного и качественного функционала и доступной стоимости. Скорее всего, разрабатывая GM 8 Go, турками решено не нарушать традиции, и пойти по уже налаженной, проторенной дороге.
Смартфон General Mobile GM 8 Go раскрывает секреты до MWC 2018


Подробности от инсайдеров свидетельствуют, что новое устройство оборудовали популярным в этом сезоне дисплеем, с соотношением сторон для 5,03-дюймового экрана - 18:9. В свойствах дисплея обозначен формат - HD+. Четыре ядра ARM Cortex-A53 на четыре бита, объединит в себе процессор MediaTek MT6739. Для аккумулятора выбрана емкость, равная 3500 мА/ч. Есть возможность по распознаванию непосредственного хозяина, которую доверили расположенному на тыльной стороне дактосканеру.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:50
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