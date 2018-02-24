В Сети появились данные о бюджетном смартфоне General Mobile GM 8 Go

Так известно, что девайс должен быть оснащен дисплеем с диагональю 5,03 дюйма и разрешением 1440 × 720 точек. В качестве процессора будет представлен чип MediaTek MT6739, который обладает четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и GPU IMG PowerVR GE8100. Помимо этого такая вычислительная система предложит LTE-модем со скоростью загрузки до 150 м/с и передачей данных до 50 м/с.Что касается памяти, то здесь речь идет о модификации 1/16 Гб. Также смартфон General Mobile GM 8 Go по представленным данным обладает основной камерой на 13 Мп и фронтальным модулем с разрешением 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3500 мАч.Анонс девайса стоит ждать на Mobile World Congress (MWC) 2018.