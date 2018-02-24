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Поиски клада американского миллионера стали смертоносным проектом из-за гибели людей

Американский миллионер Форрест Фенн узнав об онкологии, решил спрятать в Скалистых горах клад, оцененный в 3 млн долларов. Человек выздоровел, но продолжил воплощать в жизнь свой смертоносный проект, потому что поиски ценностей стали виновниками гибели людей.

Наследников у эксцентричной особы не было, так что он решил немного посмеяться над судьбой в 2010 г. После исцеления мужчина не стал выкапывать свои сокровища, а опубликовал “Страсть погони”, где дал всем любителям приключений зашифрованные подсказки. С тех пор тысячи людей ищут сундук с антиквариатом и другими раритетами на хребте, имеющим 700- километровую ширину.

Поиски клада американского миллионера стали смертоносным проектом из-за гибели людей


Также в прошлом году погибли четыре человека, но еще нужно найти 5 ключей из 9. Сокровища расположились на 2000-метровой высоте, но их нет в зданиях или на старых кладбищах. Также не стоит искать клад в Юте или Айдахо. Сам виновник опасной игры утверждает, что его можно найти с помощью GPS-навигаторов и иметь во время похода большое количество еды, но эти советы не помогли умершим людям. Он не собирается закрывать проект, а после кончины унесет тайну с собой, если ее никто не раскроет до этого времени.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20
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