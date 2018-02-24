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Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки провала южного полюса Юпитера

Зонд NASA Juno совсем недавно отправил несколько удивительных фотографий Юпитера, однако на этом миссия его не заканчивается. Накануне аппарат прислал просто удивительные снимки, на котором запечатлен провал южного полюса Юпитера.

Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки провала южного полюса Юпитера


Фотографии Juno действительно удивительны. NASA только что выпустило невероятные снимки, сделанные зондом, на которых запечатлен временный провал Юпитера часто невидимого южного полюса, драпированного в тени. Там было некоторое улучшение цвета, и, как и многие фотографии Juno, изображение было отредактировано штатным художником агентства Джеральдом Эйхштадом после того, как исходные данные были отправлены на сайт JunoCam NASA.

Фотографии были сделаны во время одиннадцатого полета Juno вокруг газового гиганта. Все они обработаны в течение сорока минут, когда зонд находился прямо над южным полюсом.

Juno находился между 137,264 - 200,937 километра над вершиной облаков Юпитера, чего оказалось достаточно, чтобы запечатлеть удивительный вид самой большой планеты в нашей Солнечной системе.

Как упоминалось ранее, часть фотографий Juno публикуются непосредственно публике, позволяя энтузиастам космического пространства скомпилировать их в некоторые из самых впечатляющих изображений планеты. В то время как все в основном думают о Юпитере как о планете с просто Большим красным пятном (которое может длиться не так долго), остальные закрученные газы, покрывающие планету, похожи на картину Винсента Ван Гога.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:19
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