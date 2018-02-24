Кроссовер Volkswagen T-Roc получит откидную крышу

В настоящее время сегмент кроссоверов с открытой крышей является малоразвитым. Единственным представителем данного сегмента стал Range Rover Evoque Convertible, который пользуется спросом на рынке. Ранее ещё производился Nissan Murano CrossCabriolet, но его прекратили выпускать из-за отсутствия спроса.Немецкие производители намерены наладить производство кабриолета Volkswagen T-Roc на заводе в городе Оснабрюк. По предварительным данным, в компании Volkswagen на производство автомобиля планируют выделить около 80 миллионов евро. В продажу кабриолет поступит в 2020 году. Производители планируют продавать не менее 20 тысяч кабриолетов T-Roc ежегодно по всему миру.