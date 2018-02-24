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Кроссовер Volkswagen T-Roc получит откидную крышу

Компания Volkswagen планирует разработать кабриолет из кроссовера Volkswagen T-Roc. Новинка будет создана по типу концепта T-Cross Breeze, накануне в сеть выложили официальное изображение кабриолета.

Кроссовер Volkswagen T-Roc получит откидную крышу


В настоящее время сегмент кроссоверов с открытой крышей является малоразвитым. Единственным представителем данного сегмента стал Range Rover Evoque Convertible, который пользуется спросом на рынке. Ранее ещё производился Nissan Murano CrossCabriolet, но его прекратили выпускать из-за отсутствия спроса.

Немецкие производители намерены наладить производство кабриолета Volkswagen T-Roc на заводе в городе Оснабрюк. По предварительным данным, в компании Volkswagen на производство автомобиля планируют выделить около 80 миллионов евро. В продажу кабриолет поступит в 2020 году. Производители планируют продавать не менее 20 тысяч кабриолетов T-Roc ежегодно по всему миру.
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Добавил: Алина Вчера, 18:50
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