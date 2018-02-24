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Мадонна восхитила общественность архивным кадром, на котором ее можно спутать с дочерью

Известная певица Мадонна, которая известна своими провокационными поступками, на сей раз восхитила общественность архивным кадром, на котором ее можно с легкостью спутать с ее наследницей.

Мадонна восхитила общественность архивным кадром, на котором ее можно спутать с дочерью


Недавно поп-дива, видимо, предалась ностальгии и обнародовала раритетный снимок, сделанный еще в 80-х годах прошлого столетия. На нем Мадонна позирует пред фотокамерами в сером костюме, а ее волосы черного цвета аккуратно уложены назад. Поклонники звезды сначала подумали, что на фото дочь певицы Лурдес, о чем успели написать в многочисленных комментариях к фотографии.

Мадонна восхитила общественность архивным кадром, на котором ее можно спутать с дочерью


Дочь Мадонны Лурдес решила пойти по стопам матери: она также эпатирует публику и хочет заниматься музыкой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:40
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