Мадонна восхитила общественность архивным кадром, на котором ее можно спутать с дочерью

Недавно поп-дива, видимо, предалась ностальгии и обнародовала раритетный снимок, сделанный еще в 80-х годах прошлого столетия. На нем Мадонна позирует пред фотокамерами в сером костюме, а ее волосы черного цвета аккуратно уложены назад. Поклонники звезды сначала подумали, что на фото дочь певицы Лурдес, о чем успели написать в многочисленных комментариях к фотографии.Дочь Мадонны Лурдес решила пойти по стопам матери: она также эпатирует публику и хочет заниматься музыкой.