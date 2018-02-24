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Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает увеличить свою грудь

Исходя из последнего снимка, пользователи Сети решили, что певица Регина Тодоренко мечтает увеличить свою грудь.

Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает увеличить свою грудь


Ведущая Регина Тодоренко, которая известна многим по телепередачи «Орел и решка» выложила на своей официальной страничке новый фотоснимок, который намекает, что девушка мечтает о большой груди.

На данном фото Регина позирует в красной майке, на которой написано слово «Мечта», именно поэтому пользователи Сети решили, что она мечтает об операции по увеличению груди.

Под снимок, который обнародовала Тодоренко на своей страничке, с написанным словом «Мечта» не было никаких комментариев и намеков на то, что исполнительница мечтает о пластической операции, но пользователи моментально решили, что Регина желает увеличить свою грудь.

Фанаты поспешили написать ей, что она замечательно выглядит со своей натуральной грудью и посоветовали не портить свою природную красоту и не подгонять свои параметры под общепринятые стандарты красоты.

Другим поклонникам не пришлось по душе кривляние артистки, они считают, что необходимо вести себя немного серьезнее. Регина пока никак не отреагировала на слухи об операции и на замечания, поэтому никаких комментариев по этому поводу не писала.



dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:47
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