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Ирина Дубцова с украинским футболистом проводит время в теплой Турции

Ирина Дубцова в компании украинского футболиста проводит свой отдых в теплой Турции.

Ирина Дубцова с украинским футболистом проводит время в теплой Турции


Некоторое время назад исполнительница Ирина Дубцова свой День рождения и День всех влюбленных решила провести в теплой Турции. В интернете она поделилась фотографиями с отдыха и заинтриговала поклонников незнакомцем, который позирует вместе с ней.

Позже выяснилось, что компанию ей составил украинский футболист Адеринсола Хабиб Эсеола. Спортсмен прибыл в Турцию еще в январе на сборы, и будет выступать за казахстанский клуб.

Артистка поселилась в пятизвездочном отеле с видом на Средиземное море. Стоит такое удовольствие 18 тысяч рублей за ночь. Ирину с Адеринсолой много раз видели на совместной прогулке по побережью.

Ирина Дубцова с украинским футболистом проводит время в теплой Турции


Невооруженным глазом было видно, что им интересно вместе. Молодые люди смеялись, дурачились, делали селфи, фотографировались на фоне моря, а вечером ужинали в ресторане.

Стоит напомнить, что в 2016 году у Ирины были отношения с танцором из ее балета Александром Мельниковым. Влюбленные вместе не только работали, но и отдыхали. Александр оставался иногда у Ирины и успел поладить с ее сыном от предыдущего брака. Но этот роман продлился недолго, и они разошлись.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:23
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