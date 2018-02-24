Ирина Дубцова с украинским футболистом проводит время в теплой Турции

Некоторое время назад исполнительница Ирина Дубцова свой День рождения и День всех влюбленных решила провести в теплой Турции. В интернете она поделилась фотографиями с отдыха и заинтриговала поклонников незнакомцем, который позирует вместе с ней.Позже выяснилось, что компанию ей составил украинский футболист Адеринсола Хабиб Эсеола. Спортсмен прибыл в Турцию еще в январе на сборы, и будет выступать за казахстанский клуб.Артистка поселилась в пятизвездочном отеле с видом на Средиземное море. Стоит такое удовольствие 18 тысяч рублей за ночь. Ирину с Адеринсолой много раз видели на совместной прогулке по побережью.Невооруженным глазом было видно, что им интересно вместе. Молодые люди смеялись, дурачились, делали селфи, фотографировались на фоне моря, а вечером ужинали в ресторане.Стоит напомнить, что в 2016 году у Ирины были отношения с танцором из ее балета Александром Мельниковым. Влюбленные вместе не только работали, но и отдыхали. Александр оставался иногда у Ирины и успел поладить с ее сыном от предыдущего брака. Но этот роман продлился недолго, и они разошлись.