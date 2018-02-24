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Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн долларов у экс-менеджера

Наследница Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли намерена отсудить у экс-менеджера 100 млн долларов. Наследница легендарного певца заявила, что Барри Сигел нанес ей ущерб в размере той суммы, которую она указала.

Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн долларов у экс-менеджера


Общий долг Лизы Марии Пресли по кредитам на сегодняшний день составляет 16 млн долларов. Дочь известного музыканта заявила, что ее экс-менеджер Барри Сигел не справился должным образом с трастовым фондом, учрежденным согласно завещанию Элвиса Пресли после его смерти в 1977 году. В исковом заявлении женщина сообщила о том, что Сигел десять лет назад продал большую часть от общей доли в предприятии Лизы Марии, а вырученные деньги поспешил вложить в компанию Core Intertainment.

После расставания с Майклом Локвудом наследница Элвиса Пресли влезла в долги, размер которых достиг десяти миллионов долларов, из-за неоплаченных налогов. Более того, женщина не заплатила за расходы по кредитной карте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:00
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