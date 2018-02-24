Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн долларов у экс-менеджера
Наследница Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли намерена отсудить у экс-менеджера 100 млн долларов. Наследница легендарного певца заявила, что Барри Сигел нанес ей ущерб в размере той суммы, которую она указала.
Общий долг Лизы Марии Пресли по кредитам на сегодняшний день составляет 16 млн долларов. Дочь известного музыканта заявила, что ее экс-менеджер Барри Сигел не справился должным образом с трастовым фондом, учрежденным согласно завещанию Элвиса Пресли после его смерти в 1977 году. В исковом заявлении женщина сообщила о том, что Сигел десять лет назад продал большую часть от общей доли в предприятии Лизы Марии, а вырученные деньги поспешил вложить в компанию Core Intertainment.
После расставания с Майклом Локвудом наследница Элвиса Пресли влезла в долги, размер которых достиг десяти миллионов долларов, из-за неоплаченных налогов. Более того, женщина не заплатила за расходы по кредитной карте.
Общий долг Лизы Марии Пресли по кредитам на сегодняшний день составляет 16 млн долларов. Дочь известного музыканта заявила, что ее экс-менеджер Барри Сигел не справился должным образом с трастовым фондом, учрежденным согласно завещанию Элвиса Пресли после его смерти в 1977 году. В исковом заявлении женщина сообщила о том, что Сигел десять лет назад продал большую часть от общей доли в предприятии Лизы Марии, а вырученные деньги поспешил вложить в компанию Core Intertainment.
После расставания с Майклом Локвудом наследница Элвиса Пресли влезла в долги, размер которых достиг десяти миллионов долларов, из-за неоплаченных налогов. Более того, женщина не заплатила за расходы по кредитной карте.