Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн долларов у экс-менеджера

Общий долг Лизы Марии Пресли по кредитам на сегодняшний день составляет 16 млн долларов. Дочь известного музыканта заявила, что ее экс-менеджер Барри Сигел не справился должным образом с трастовым фондом, учрежденным согласно завещанию Элвиса Пресли после его смерти в 1977 году. В исковом заявлении женщина сообщила о том, что Сигел десять лет назад продал большую часть от общей доли в предприятии Лизы Марии, а вырученные деньги поспешил вложить в компанию Core Intertainment.После расставания с Майклом Локвудом наследница Элвиса Пресли влезла в долги, размер которых достиг десяти миллионов долларов, из-за неоплаченных налогов. Более того, женщина не заплатила за расходы по кредитной карте.