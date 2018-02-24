Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler за $9,2 млрд

Сумма данной сделки составила примерно 7,5 миллиарда евро. Это составляет около 9,2 миллиарда американских долларов. Китайским автопроизводителем такая доля была собрана при помощи покупки акций компании в рамках фондового рынка за последние недели. На сегодняшний день концерну уже принадлежат Lotus Cars Limited, а также Volvo Cars AB. Стоит напомнить, что Daimler AG представляет собой одного из крупнейших автопроизводителей, непосредственно которому принадлежит пятнадцать процентов акций отечественного КамАЗа. Автоконцерн основали в 1883 году. Штат концерна по состоянию на тридцать первое декабря 2017 года насчитывал 289 321 сотрудника.Автомобильный концерн возник ещё в 1986 году. На сегодняшний день автопроизводителем реализуются транспортные средства в сорока трёх мировых государствах.