Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler за $9,2 млрд
Китайский автоконцерн Geely приобрёл 9,69 процента акций немецкого Daimler. Это сделало концерн крупнейшим акционером.
Сумма данной сделки составила примерно 7,5 миллиарда евро. Это составляет около 9,2 миллиарда американских долларов. Китайским автопроизводителем такая доля была собрана при помощи покупки акций компании в рамках фондового рынка за последние недели. На сегодняшний день концерну уже принадлежат Lotus Cars Limited, а также Volvo Cars AB. Стоит напомнить, что Daimler AG представляет собой одного из крупнейших автопроизводителей, непосредственно которому принадлежит пятнадцать процентов акций отечественного КамАЗа. Автоконцерн основали в 1883 году. Штат концерна по состоянию на тридцать первое декабря 2017 года насчитывал 289 321 сотрудника.
Автомобильный концерн возник ещё в 1986 году. На сегодняшний день автопроизводителем реализуются транспортные средства в сорока трёх мировых государствах.
Сумма данной сделки составила примерно 7,5 миллиарда евро. Это составляет около 9,2 миллиарда американских долларов. Китайским автопроизводителем такая доля была собрана при помощи покупки акций компании в рамках фондового рынка за последние недели. На сегодняшний день концерну уже принадлежат Lotus Cars Limited, а также Volvo Cars AB. Стоит напомнить, что Daimler AG представляет собой одного из крупнейших автопроизводителей, непосредственно которому принадлежит пятнадцать процентов акций отечественного КамАЗа. Автоконцерн основали в 1883 году. Штат концерна по состоянию на тридцать первое декабря 2017 года насчитывал 289 321 сотрудника.
Автомобильный концерн возник ещё в 1986 году. На сегодняшний день автопроизводителем реализуются транспортные средства в сорока трёх мировых государствах.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50