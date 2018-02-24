Трамп признался, что прячет свою лысину под прической

Прическа Дональда Трампа не единожды становилась предметом обсуждений. К примеру, еще в 2012 году известная певица Шер выразила сомнение в том, что у будущего президента натуральные волосы. Но Трамп не растерялся с ответом поп-диве, заявив, что у него как раз все свое, в отличии от певицы.Необычной прическе президента США посвящаются картины, кого-то она вдохновляет на создание диковинных блюд, юмористы также не остаются в стороне, иронизируя над лысиной Трампа. Стоит отметить, что в момент избирательной кампании в 2016 году, прическа главы США стала прообразом для создания гамбургера.