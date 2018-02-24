Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме белого шара

Скептики предположили, что он связан с миссией Илона Маска и является частью Falcon 9. Однако эта гипотеза была опровергнута, потому что внешне светящийся НЛО не походил на привычные земные аналоги. Он решил медленно передвигаться по воздуху, зависая над самыми интересными местами, а дальше разделился на части перед изумленными жителями.Затем внеземной корабль скрылся за горизонтом, чтобы немного позже появиться в другой части страны. Пользователи сетей даже не сомневаются, что пришельцы снова нанесли визит в этот уголок мира или даже решили высадиться на его территории.