Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме белого шара
Исследователи получили сообщение от норвежцев, ставших свидетелями нового появления НЛО. Объект в форме белого шара был замечен ими в небе во время полета.
Скептики предположили, что он связан с миссией Илона Маска и является частью Falcon 9. Однако эта гипотеза была опровергнута, потому что внешне светящийся НЛО не походил на привычные земные аналоги. Он решил медленно передвигаться по воздуху, зависая над самыми интересными местами, а дальше разделился на части перед изумленными жителями.
Затем внеземной корабль скрылся за горизонтом, чтобы немного позже появиться в другой части страны. Пользователи сетей даже не сомневаются, что пришельцы снова нанесли визит в этот уголок мира или даже решили высадиться на его территории.
Скептики предположили, что он связан с миссией Илона Маска и является частью Falcon 9. Однако эта гипотеза была опровергнута, потому что внешне светящийся НЛО не походил на привычные земные аналоги. Он решил медленно передвигаться по воздуху, зависая над самыми интересными местами, а дальше разделился на части перед изумленными жителями.
Затем внеземной корабль скрылся за горизонтом, чтобы немного позже появиться в другой части страны. Пользователи сетей даже не сомневаются, что пришельцы снова нанесли визит в этот уголок мира или даже решили высадиться на его территории.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:45