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Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

Итальянские производители представили гоночный болид Ferrari SF71H. Обновлённая гоночная машина получила некоторые новшества, включая увеличенную колёсную базу.

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу


На презентации болида Ferrari SF71H присутствовало руководство команды Ferrari, журналисты, гонщики и болельщики. Сначала публике представили несколько видеороликов, а затем продемонстрировали и болид Ferrari SF71H.

В итальянской компании Ferrari до официальной презентации всегда до последнего скрывают название болидов, не забыли о данной традиции и в случае с болидом Ferrari SF71H. Новая модель стала 61-м автомобилем итальянского бренда, созданным для гонок Формулы-1.

По традиции Ferrari SF71H получил видоизменённую аэродинамику возле заднего антикрыла и кожуха двигателя. Также болид получил улучшенное охлаждение двигателя, удлинённую колёсную базу и ряд других доработок, о которых разработчики пока не сообщают.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:20
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