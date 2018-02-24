Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

На презентации болида Ferrari SF71H присутствовало руководство команды Ferrari, журналисты, гонщики и болельщики. Сначала публике представили несколько видеороликов, а затем продемонстрировали и болид Ferrari SF71H.В итальянской компании Ferrari до официальной презентации всегда до последнего скрывают название болидов, не забыли о данной традиции и в случае с болидом Ferrari SF71H. Новая модель стала 61-м автомобилем итальянского бренда, созданным для гонок Формулы-1.По традиции Ferrari SF71H получил видоизменённую аэродинамику возле заднего антикрыла и кожуха двигателя. Также болид получил улучшенное охлаждение двигателя, удлинённую колёсную базу и ряд других доработок, о которых разработчики пока не сообщают.