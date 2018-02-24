Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея Воробьева из-за губной помады
Алексей Воробьев решил опубликовать в Instagram новые снимки, сделанные за рулем машины. Однако поклонники были озадачены сюжетами певца из-за губной помады.
Он мог воспользоваться гигиеническим средством, чтобы защитить эту часть лица от морозной погоды, но женская аудитория подписчиков считает, что косметика несовместима с мужчинами. Женщины внимательно рассмотрели кадры и были шокированы розовым оттенком на губах Алексея Воробьева, после чего написали много негативных сообщений.
Пользователи сетей недоумевали, зачем нужно было показывать такие фото людям, а также назвали этот прецедент пикантной неожиданностью. Однако пока никто не сомневается, что исполнитель продолжает оставаться завидным женихом и часто заводит романы, не имеющие продолжения.
Он мог воспользоваться гигиеническим средством, чтобы защитить эту часть лица от морозной погоды, но женская аудитория подписчиков считает, что косметика несовместима с мужчинами. Женщины внимательно рассмотрели кадры и были шокированы розовым оттенком на губах Алексея Воробьева, после чего написали много негативных сообщений.
Пользователи сетей недоумевали, зачем нужно было показывать такие фото людям, а также назвали этот прецедент пикантной неожиданностью. Однако пока никто не сомневается, что исполнитель продолжает оставаться завидным женихом и часто заводит романы, не имеющие продолжения.