Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея Воробьева из-за губной помады

Он мог воспользоваться гигиеническим средством, чтобы защитить эту часть лица от морозной погоды, но женская аудитория подписчиков считает, что косметика несовместима с мужчинами. Женщины внимательно рассмотрели кадры и были шокированы розовым оттенком на губах Алексея Воробьева, после чего написали много негативных сообщений.Пользователи сетей недоумевали, зачем нужно было показывать такие фото людям, а также назвали этот прецедент пикантной неожиданностью. Однако пока никто не сомневается, что исполнитель продолжает оставаться завидным женихом и часто заводит романы, не имеющие продолжения.