В конфликт с оскорблениями Ольги Бузовой вмешался продюсер Comedy Club

Конфликт вызвал широкий резонанс в Сети и защищать Бузову ринулись не только ее фанаты, но и близкие друзья.Фолловеры требуют увольнения Глебати с шоу, дабы он не позорил телеканал. В скандальную историю вмешался и креативный продюсер ТНТ, обратившийся непосредственно к знаменитости.Алексей Ляпоров заявил, что на канале «Олю все любят» и пообещал разобраться с «этим уродским и некрасивым поступком». Более того, он назвал Ольгу Бузову лицом телеканала ТНТ.Фанаты звезды телестройки требуют увольнения обидчика их кумира, а самой Бузовой рекомендуют больше не участвовать в выступлениях Comedy Club, чтобы не поднимать рейтинги шоу.