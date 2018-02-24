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В конфликт с оскорблениями Ольги Бузовой вмешался продюсер Comedy Club

Накануне, 23 февраля, некий «недомужчина» выступающий в Comedy Club под ником Глебати, грубо оскорбил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, на что она пригрозила ему судебным разбирательством.

Конфликт вызвал широкий резонанс в Сети и защищать Бузову ринулись не только ее фанаты, но и близкие друзья.

В конфликт с оскорблениями Ольги Бузовой вмешался продюсер Comedy Club

Фолловеры требуют увольнения Глебати с шоу, дабы он не позорил телеканал. В скандальную историю вмешался и креативный продюсер ТНТ, обратившийся непосредственно к знаменитости.

Алексей Ляпоров заявил, что на канале «Олю все любят» и пообещал разобраться с «этим уродским и некрасивым поступком». Более того, он назвал Ольгу Бузову лицом телеканала ТНТ.

В конфликт с оскорблениями Ольги Бузовой вмешался продюсер Comedy Club

Фанаты звезды телестройки требуют увольнения обидчика их кумира, а самой Бузовой рекомендуют больше не участвовать в выступлениях Comedy Club, чтобы не поднимать рейтинги шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24
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