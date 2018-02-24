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Москва и Минск могут возобновить переговоры относительно газа в конце марта

В конце марта текущего года Москва и Минск могут возобновить переговоры относительно урегулирования цен на газ на предстоящий четырехлетний период, начиная уже с 2020 года. Найти взаимовыгодное соглашение странам в конце минувшего года по ряду объективных причин не удалось.

Москва и Минск могут возобновить переговоры относительно газа в конце марта


Весной 2017 года Беларусь отстаивала ценовую идею, которая допустима между государствами-союзниками. Ценовая концепция белорусской стороны состояла в том, что на границе Белоруссии цена на газ должна превышать тарифы, которые действуют в Смоленской области РФ, ненамного. Сообщается, что Минск нацелен отстаивать ту же стратегию и в предстоящих переговорах. По словам властей белорусской стороны, вступление Белоруссии в ЕЭС (Евразийский экономический союз) подразумевает под собой уравнивание цен на энергоносители.

В конце марта текущего года в рамках согласования цен на газ будет затронута тема создания, а также развития совместных предприятий, что, в свою очередь, может повлиять на ценовую политику РФ. Стоит напомнить, что российский «Газпром» предусмотрел скидку на газ сроком на два года. В любом случае, голубое топливо будет отдаваться Белоруссии по цене 129 долларов за метр кубический в текущем году и 127 долларов в 2018 году.
Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:45
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