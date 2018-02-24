Москва и Минск могут возобновить переговоры относительно газа в конце марта

Весной 2017 года Беларусь отстаивала ценовую идею, которая допустима между государствами-союзниками. Ценовая концепция белорусской стороны состояла в том, что на границе Белоруссии цена на газ должна превышать тарифы, которые действуют в Смоленской области РФ, ненамного. Сообщается, что Минск нацелен отстаивать ту же стратегию и в предстоящих переговорах. По словам властей белорусской стороны, вступление Белоруссии в ЕЭС (Евразийский экономический союз) подразумевает под собой уравнивание цен на энергоносители.В конце марта текущего года в рамках согласования цен на газ будет затронута тема создания, а также развития совместных предприятий, что, в свою очередь, может повлиять на ценовую политику РФ. Стоит напомнить, что российский «Газпром» предусмотрел скидку на газ сроком на два года. В любом случае, голубое топливо будет отдаваться Белоруссии по цене 129 долларов за метр кубический в текущем году и 127 долларов в 2018 году.