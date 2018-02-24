Россия в 2017 году стала лидером по денежным переводам на Украину

Специализированными представителями прессы переданы данные, что Российская Федерация в 2017 году стала одним из первых государств, которое перевело на Украину крупную сумму денег. Украинским Нацбанком отмечается, что из РФ было получено 516000 000 долларов. На втором месте оказались США $370 000 000. Третье и четвёртое место принадлежит Израилю и Италии. После них идёт Польша. За прошлый год в украинский Нацбанк поступило 2370 миллиардов долларов. По словам специалистов, транш сократился примерно до 4,5%, хотя Украина принимала из прочих мировых стран денежную поддержку, а также сама материально помогала.Переводы в прошлом году осуществлялись в Грузию, Китай, Узбекистан, Россию, Азербайджан. При этом имеются данные, что сумма денег снизилась на 188%.