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Россия в 2017 году стала лидером по денежным переводам на Украину

Самое большое количество денежных переводов, осуществляемых из РФ на Украину, произвели в прошлом году. Нацбанк Украины передаёт, что сумма достигла 516 000 000 долларов.

Россия в 2017 году стала лидером по денежным переводам на Украину

Специализированными представителями прессы переданы данные, что Российская Федерация в 2017 году стала одним из первых государств, которое перевело на Украину крупную сумму денег. Украинским Нацбанком отмечается, что из РФ было получено 516000 000 долларов. На втором месте оказались США $370 000 000. Третье и четвёртое место принадлежит Израилю и Италии. После них идёт Польша. За прошлый год в украинский Нацбанк поступило 2370 миллиардов долларов. По словам специалистов, транш сократился примерно до 4,5%, хотя Украина принимала из прочих мировых стран денежную поддержку, а также сама материально помогала.

Переводы в прошлом году осуществлялись в Грузию, Китай, Узбекистан, Россию, Азербайджан. При этом имеются данные, что сумма денег снизилась на 188%.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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