АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в использовании фотошопа из-за стройной фигуры

Ведущая опубликовала в Instagram новый снимок и написала в посте, что беспокоиться за жизнь птиц из-за сильных холодов, которым нужно помочь. Подписчики поддержали призыв Екатерины Стриженовой, но заподозрили ее в использовании фотошопа, заметив необычную стройность фигуры.

Она отметила, что многие виды пернатых предпочли оставаться в столице, так что их нужно поддержать и делать больше кормушек. Поклонники тоже написали, как повесили такие предметы возле домов, а также всегда кладут туда зерна и хлебные крошки. Многие люди отметили, что Екатерина Стриженова выглядит намного изящнее, чем раньше, помолодев на несколько лет.

Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в использовании фотошопа из-за стройной фигуры


Некоторые лица не поверили, что звезда придерживается диеты, так что сразу упомянули о редакторе, потому что в эфире она выглядит иначе. Они заметили полноту рук, а дальше перечислили все возможности кумира, способного быстро привести себя в форму после родов при желании.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости