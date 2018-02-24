Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в использовании фотошопа из-за стройной фигуры
Ведущая опубликовала в Instagram новый снимок и написала в посте, что беспокоиться за жизнь птиц из-за сильных холодов, которым нужно помочь. Подписчики поддержали призыв Екатерины Стриженовой, но заподозрили ее в использовании фотошопа, заметив необычную стройность фигуры.
Она отметила, что многие виды пернатых предпочли оставаться в столице, так что их нужно поддержать и делать больше кормушек. Поклонники тоже написали, как повесили такие предметы возле домов, а также всегда кладут туда зерна и хлебные крошки. Многие люди отметили, что Екатерина Стриженова выглядит намного изящнее, чем раньше, помолодев на несколько лет.
Некоторые лица не поверили, что звезда придерживается диеты, так что сразу упомянули о редакторе, потому что в эфире она выглядит иначе. Они заметили полноту рук, а дальше перечислили все возможности кумира, способного быстро привести себя в форму после родов при желании.
Она отметила, что многие виды пернатых предпочли оставаться в столице, так что их нужно поддержать и делать больше кормушек. Поклонники тоже написали, как повесили такие предметы возле домов, а также всегда кладут туда зерна и хлебные крошки. Многие люди отметили, что Екатерина Стриженова выглядит намного изящнее, чем раньше, помолодев на несколько лет.
Некоторые лица не поверили, что звезда придерживается диеты, так что сразу упомянули о редакторе, потому что в эфире она выглядит иначе. Они заметили полноту рук, а дальше перечислили все возможности кумира, способного быстро привести себя в форму после родов при желании.