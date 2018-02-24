Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским нефтегазовым торгам

Заявки на участие в предстоящих торгах одобрены также BP, Petrobras, Chevron, Shell, ExxonMobil,Total. Сообщается, что торги будут проходить 29 марта. 70 участков добычи топлива, площадь которых достигает 95 тысяч кв. км. будут выставлены на продажу.Российская компания нацелена на поиск газовых запасов на бразильском проекте Солимойнс, где в середине февраля компания «Роснефть» уже развернула разведывательные работы. 45% в бразильском проекте достались «Роснефти» после приобретения ТНК-ВР в 2013 году, оставшуюся же долю российская компания купила к 2016 году.