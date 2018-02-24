Илья Яббаров завел роман за Периметром с бывшей участницей «Дома-2»

Девушка показала фото, на которых запечатлена с Ильей в разное время и в разных обстоятельствах, в том числе и в постели.Таким образом, зрители реалити-шоу очередной раз получили подтверждение, что Ябба не меняется и по-прежнему ходит «налево» как делал это всегда.Напомним, что Илья уже объявив себя парой с Аленой Савкиной, втайне встречался с Джераевой. Марина утверждает, что Яббаров рьяно пытается добиться от нее взаимности и подтвердила свои слова снимками в ванной, постели и других местах. По словам девушки, Илья часто пишет ей и предлагает встретиться.Если учитывать, что Савкина и Ябба объявили себя парой в начале февраля и мужчина даже рассматривал возможность свадьбы, то заявления Марины лишь служат подтверждением его полигамности.