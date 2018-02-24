Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале своего творческого пути

Она призналась, что раньше чувствовала себя неуверенно и даже не принимала участие во многих кастингах, а также долгое время занималась бальными танцами. Затем исполнительница во время фестиваля познакомилась с Ильшатом Шабаевым, предложившим Ольге Серябкиной работу танцовщицы в коллективе Ираклия. Тогда артистка впервые встретилась с Максимом Фадеевым и показала ему свои сочинения, а также продемонстрировала певческие способности.С тех пор ее жизнь изменилась, но пришлось много работать над собой, а сейчас знаменитость даже не представляет себя без сцены. Также звезда рекомендует всем участникам проекта “Песни” верить в свои силы и попасть к ее наставнику. Подписчики любят творчество певицы и называют ее прекрасной женщиной, веря, что она еще долго будет радовать их своими выступлениями в группе Serebrо.