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Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале своего творческого пути

Певица считается яркой и харизматичной личностью, завоевавшей признание у зрителей благодаря своему вокалу. Ольга Серябкина опубликовала в Instagram пост, рассказав поклонникам о начале своего творческого пути.

Она призналась, что раньше чувствовала себя неуверенно и даже не принимала участие во многих кастингах, а также долгое время занималась бальными танцами. Затем исполнительница во время фестиваля познакомилась с Ильшатом Шабаевым, предложившим Ольге Серябкиной работу танцовщицы в коллективе Ираклия. Тогда артистка впервые встретилась с Максимом Фадеевым и показала ему свои сочинения, а также продемонстрировала певческие способности.

Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале своего творческого пути


С тех пор ее жизнь изменилась, но пришлось много работать над собой, а сейчас знаменитость даже не представляет себя без сцены. Также звезда рекомендует всем участникам проекта “Песни” верить в свои силы и попасть к ее наставнику. Подписчики любят творчество певицы и называют ее прекрасной женщиной, веря, что она еще долго будет радовать их своими выступлениями в группе Serebrо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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