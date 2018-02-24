Google принесла в смартфоны технологию виртуальной реальности

Речь идет о технологии дополненной реальности ARCore, информирует портал AKKet. Разработка позволяет гаджету наложить одну реальность на другую, однако только в рамках работы с ОС Android 8.0 Oreo. С 23 февраля Google предоставила возможность всем разработчикам конструировать новые приложения с данной функцией.Функция дополненной реальности возможна на свыше 100 млн современных устройств. ARCore позволяет раскрасить серую повседневность, когда, направляя камеру смартфона на улицу, можно увидеть на ней робота или прочие необычные предметы и объекты. Google для массового доступа пользователей к виртуальному миру обязала всех производителей обновлять ОС гаджета до новых версий в течение 3 лет.