Google принесла в смартфоны технологию виртуальной реальности
Компания Google, представляя операционную систему Android 8.0 Oreo, говорила о новой вехе в работе смартфонов, когда гаджеты смогут предоставить своим владельцам доступ к виртуальной реальности.
Речь идет о технологии дополненной реальности ARCore, информирует портал AKKet. Разработка позволяет гаджету наложить одну реальность на другую, однако только в рамках работы с ОС Android 8.0 Oreo. С 23 февраля Google предоставила возможность всем разработчикам конструировать новые приложения с данной функцией.
Функция дополненной реальности возможна на свыше 100 млн современных устройств. ARCore позволяет раскрасить серую повседневность, когда, направляя камеру смартфона на улицу, можно увидеть на ней робота или прочие необычные предметы и объекты. Google для массового доступа пользователей к виртуальному миру обязала всех производителей обновлять ОС гаджета до новых версий в течение 3 лет.
Речь идет о технологии дополненной реальности ARCore, информирует портал AKKet. Разработка позволяет гаджету наложить одну реальность на другую, однако только в рамках работы с ОС Android 8.0 Oreo. С 23 февраля Google предоставила возможность всем разработчикам конструировать новые приложения с данной функцией.
Функция дополненной реальности возможна на свыше 100 млн современных устройств. ARCore позволяет раскрасить серую повседневность, когда, направляя камеру смартфона на улицу, можно увидеть на ней робота или прочие необычные предметы и объекты. Google для массового доступа пользователей к виртуальному миру обязала всех производителей обновлять ОС гаджета до новых версий в течение 3 лет.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00