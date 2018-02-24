Эксперты рассказали, как выбрать коврик для автомобиля

На сегодняшний день самые популярные - 3D коврики weathertech. У них высокое качество, максимальный уровень защиты салона от уличной грязи. К достоинствам таких изделий относятся простота в уходе, температурная устойчивость, ковролиновый слой, длительный срок службы, имитация рельефности пола. Говоря про доступность, стоит отметить, что здесь лидерами являются резиновые коврики, которые легко моются.Существуют также универсальные коврики, сделанные из резины либо войлока. Автолюбителям, желающим защитить салон автомобиля от влаги, следует внимание обратить на текстильные коврики. Нужно учитывать, что они долго сохнут, могут служить очагом для бактерий. Для защиты ног от холода, следует приобрести коврики, сделанные из ворса.