Таисия Повалий восхищает поклонников своей великолепной фигурой

Звезда решила показать все достоинства внешнего вида, надев короткое черное платье, подчеркивающее стройные ноги. Подписчики не смогли скрыть некоторую зависть при виде такой красоты, после чего посоветовали Таисии Повалий постоянно носить такие наряды. Некоторые лица были недовольны излишней худобой исполнительницы и отметили, что нужно немного остановиться.Также недоброжелатели не преминули упомянуть о пластике, изменившей естественную внешность кумира. Пользователи сетей попросили артистку разнообразить цветовую гамму, потому что она часто надевает темные оттенки, после чего пожелали ей позитивного настроения и здоровья.