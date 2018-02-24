Иосиф Пригожин порадовал поклонников патриотической шапкой-ушанкой

Подписчики сразу обратили внимание на рисунок “Московского Кремля” с лозунгами, а сам продюсер юмористически отметил, что сейчас будет везде ходить в такой обновке и перестанет злиться. Люди выразили разное мнение по поводу теплой вещи, потому что некоторые лица сочли ее слишком яркой и эмоциональной, а также не подходящей Иосифу Пригожину из-за возраста.Пользователи сетей назвали шапку гордостью патриота и пожалели, что не все могут купить себе дизайнерские изделия. Они посоветовали звезде беречь эту изюминку и назвали его самым красивым мужчиной. Многие фанаты тоже захотели купить себе необычный головной убор и поинтересовались, где его можно найти, а также были немного удивлены, что знаменитость стал интересоваться модными трендами.