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Иосиф Пригожин порадовал поклонников патриотической шапкой-ушанкой

Продюсер следует советам певицы Валерии и активно занимается спортом, а также вносит изменения в свой привычный гардероб. Иосиф Пригожин порадовал поклонников патриотической шапкой-ушанкой, опубликовав фото в Instagram.

Подписчики сразу обратили внимание на рисунок “Московского Кремля” с лозунгами, а сам продюсер юмористически отметил, что сейчас будет везде ходить в такой обновке и перестанет злиться. Люди выразили разное мнение по поводу теплой вещи, потому что некоторые лица сочли ее слишком яркой и эмоциональной, а также не подходящей Иосифу Пригожину из-за возраста.

Иосиф Пригожин порадовал поклонников патриотической шапкой-ушанкой


Пользователи сетей назвали шапку гордостью патриота и пожалели, что не все могут купить себе дизайнерские изделия. Они посоветовали звезде беречь эту изюминку и назвали его самым красивым мужчиной. Многие фанаты тоже захотели купить себе необычный головной убор и поинтересовались, где его можно найти, а также были немного удивлены, что знаменитость стал интересоваться модными трендами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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