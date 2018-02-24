Facebook заключила контракт с компанией-правообладателем 31 млн песен

Согласно условиям договора, Facebook сможет использовать музыкальные композиции внутри роликов и прочего контента. Вопрос о создании собственного сервиса с аналогичными функциями остается открытым, уточняет TechCrunch. Представители ICE положительно отзываются о договоре с Facebook, говоря о возможности легального распространения музыки, когда авторские права полностью защищены.Будущее музыкальной индустрии плотно взаимосвязано с другими областями, когда взаимодействие различных сфер рынка и формирование инновационных способов цифрового употребления песен принесет пользу всем сторонам, убеждены в ICE. Финансовая часть контракта осталась нераскрытой.