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Facebook заключила контракт с компанией-правообладателем 31 млн песен

Американская соцсеть Facebook подписала контракт с компанией-правообладателем базы на 31 млн песен ICE Services. Через данный лейбл владельцы авторских прав получат отчисления за прослушивание композиций в Facebook, Instagram и смежных сервисах.

Facebook заключила контракт с компанией-правообладателем 31 млн песен


Согласно условиям договора, Facebook сможет использовать музыкальные композиции внутри роликов и прочего контента. Вопрос о создании собственного сервиса с аналогичными функциями остается открытым, уточняет TechCrunch. Представители ICE положительно отзываются о договоре с Facebook, говоря о возможности легального распространения музыки, когда авторские права полностью защищены.

Будущее музыкальной индустрии плотно взаимосвязано с другими областями, когда взаимодействие различных сфер рынка и формирование инновационных способов цифрового употребления песен принесет пользу всем сторонам, убеждены в ICE. Финансовая часть контракта осталась нераскрытой.
dzen / Технологии / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45
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