Поклонники Филиппа Киркорова высмеяли его за корону на концерте в Сургуте

Исполнитель позировал перед камерами с внушительным украшением на голове, а также обещал подробно рассказать, что произошло во время его выступления. Фанаты неоднозначно отнеслись к внешнему виду кумира, после чего написали много нелестных слов в адрес Филиппа Киркорова.Многие люди саркастически назвали его царем, а дальше отметили, что корона вообще не смотрится на фоне остального наряда. Пользователи сетей считают звезду эпатажной личностью, но такое зрелище уже сочли перебором. Сам артист сдержал обещание и показал в ролике процесс его коронации восторженными поклонниками.