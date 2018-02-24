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Поклонники Филиппа Киркорова высмеяли его за корону на концерте в Сургуте

Певец сейчас находится на гастролях и продолжает радовать зрителей своими шоу, а также опубликовал в Instagram фото из Сургута. Поклонники высмеяли Филиппа Киркорова за корону на голове во время концерта, после чего он показал сюжет такого события.

Исполнитель позировал перед камерами с внушительным украшением на голове, а также обещал подробно рассказать, что произошло во время его выступления. Фанаты неоднозначно отнеслись к внешнему виду кумира, после чего написали много нелестных слов в адрес Филиппа Киркорова.

Поклонники Филиппа Киркорова высмеяли его за корону на концерте в Сургуте


Многие люди саркастически назвали его царем, а дальше отметили, что корона вообще не смотрится на фоне остального наряда. Пользователи сетей считают звезду эпатажной личностью, но такое зрелище уже сочли перебором. Сам артист сдержал обещание и показал в ролике процесс его коронации восторженными поклонниками.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:17
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