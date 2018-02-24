В Женеве представят SEAT Leon Cupra R ST

Новинка SEAT Leon Cupra R ST пополнит модельный ряд производительных автомобилей. Основной спецификой новой модели являются оригинальные дизайнерские решения в фирменном стиле, затронувшие интерьер и экстерьер машины.Под капотом SEAT Leon Cupra R ST установлен агрегат с четырьмя турбинами ёмкостью 2,0 литра производительностью 300 лошадиных сил. О других технических параметрах новинки пока не сообщается. В свою очередь инсайдеры считают, что в моторную гамму автомобиля также войдут силовые агрегаты, которыми оснащён хэтчбек.Судя по фотографиям новинки, появившимся в сети, автомобиль SEAT Leon Cupra R ST получил современный внешний дизайн, литые колёсные диски из меди и оригинальные осветители.