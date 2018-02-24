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Семья Дарьи Пынзарь отправилась отдыхать в Турцию

Бывшие участники «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзари улетели в Турцию на отдых, о чем мама двоих сыновей сообщила в своем Instagram.

Дарья поделилась с подписчиками первыми впечатлениями от южного курорта, где «погода теплая, солнце спорит с тучками, радуга и свежий, просто невероятный воздух».

Семья Дарьи Пынзарь отправилась отдыхать в Турцию

Звезда телестройки радуется, что в данное время года здесь нет толп туристов, но много гольфистов.

Семья Дарьи Пынзарь отправилась отдыхать в Турцию

Сергей и Дарья Пынзари вместе с сыновьями Артемом и Давидом разместились не в отеле, а в апартаментах с видом на море и горы. Наслаждаться отдыхом в райских условиях счастливая семейка намерена в течение недели.

Дарья рекомендует всем родителям, отправляющимся в подобное путешествие, закачивать на телефон мультики заранее и брать с собой коляску.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01
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