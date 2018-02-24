Семья Дарьи Пынзарь отправилась отдыхать в Турцию
Бывшие участники «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзари улетели в Турцию на отдых, о чем мама двоих сыновей сообщила в своем Instagram.
Дарья поделилась с подписчиками первыми впечатлениями от южного курорта, где «погода теплая, солнце спорит с тучками, радуга и свежий, просто невероятный воздух».
Звезда телестройки радуется, что в данное время года здесь нет толп туристов, но много гольфистов.
Сергей и Дарья Пынзари вместе с сыновьями Артемом и Давидом разместились не в отеле, а в апартаментах с видом на море и горы. Наслаждаться отдыхом в райских условиях счастливая семейка намерена в течение недели.
Дарья рекомендует всем родителям, отправляющимся в подобное путешествие, закачивать на телефон мультики заранее и брать с собой коляску.
Дарья поделилась с подписчиками первыми впечатлениями от южного курорта, где «погода теплая, солнце спорит с тучками, радуга и свежий, просто невероятный воздух».
Звезда телестройки радуется, что в данное время года здесь нет толп туристов, но много гольфистов.
Сергей и Дарья Пынзари вместе с сыновьями Артемом и Давидом разместились не в отеле, а в апартаментах с видом на море и горы. Наслаждаться отдыхом в райских условиях счастливая семейка намерена в течение недели.
Дарья рекомендует всем родителям, отправляющимся в подобное путешествие, закачивать на телефон мультики заранее и брать с собой коляску.