Семья Дарьи Пынзарь отправилась отдыхать в Турцию

Дарья поделилась с подписчиками первыми впечатлениями от южного курорта, где «погода теплая, солнце спорит с тучками, радуга и свежий, просто невероятный воздух».Звезда телестройки радуется, что в данное время года здесь нет толп туристов, но много гольфистов.Сергей и Дарья Пынзари вместе с сыновьями Артемом и Давидом разместились не в отеле, а в апартаментах с видом на море и горы. Наслаждаться отдыхом в райских условиях счастливая семейка намерена в течение недели.Дарья рекомендует всем родителям, отправляющимся в подобное путешествие, закачивать на телефон мультики заранее и брать с собой коляску.