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В Сургуте тестируют новый автомобиль LADA Vesta Sport

Российский седан LADA Vesta Sport был замечен в Сургуте во время прохождения тестов, это свидетельствует о скором появлении автомобиля на рынке. Тестовые прототипы от базовых модификаций практически ни чем не отличаются.

В Сургуте тестируют новый автомобиль LADA Vesta Sport


Эксперты отмечают, что спортивная модификация LADA Vesta отличается пятью болтами на колёсных дисках, двойной системой выхлопа и заниженным дорожным просветом. На данный момент «АвтоВАЗ» тестирует автомобиль LADA Vesta Sport в реальных условиях, благодаря которым можно будет выявить в машине проблемные места. Российский автоконцерн в настоящее время готовит к выпуску две модификации LADA Vesta Sport и LADA Vesta R, какая именно модель проходит тесты в Сургуте не сообщается.

По словам экспертов, LADA Vesta Sport получит иную решётку радиатора, переработанные бамперы, накладки на порогах и декоративные детали. Модификация LADA Vesta R получит более производительный силовой агрегат и мощную тормозную систему на все 4 колеса. Не исключено, что новые модели будут презентованы на Масковском автосалоне.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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