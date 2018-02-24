В Сургуте тестируют новый автомобиль LADA Vesta Sport
Российский седан LADA Vesta Sport был замечен в Сургуте во время прохождения тестов, это свидетельствует о скором появлении автомобиля на рынке. Тестовые прототипы от базовых модификаций практически ни чем не отличаются.
Эксперты отмечают, что спортивная модификация LADA Vesta отличается пятью болтами на колёсных дисках, двойной системой выхлопа и заниженным дорожным просветом. На данный момент «АвтоВАЗ» тестирует автомобиль LADA Vesta Sport в реальных условиях, благодаря которым можно будет выявить в машине проблемные места. Российский автоконцерн в настоящее время готовит к выпуску две модификации LADA Vesta Sport и LADA Vesta R, какая именно модель проходит тесты в Сургуте не сообщается.
По словам экспертов, LADA Vesta Sport получит иную решётку радиатора, переработанные бамперы, накладки на порогах и декоративные детали. Модификация LADA Vesta R получит более производительный силовой агрегат и мощную тормозную систему на все 4 колеса. Не исключено, что новые модели будут презентованы на Масковском автосалоне.
Эксперты отмечают, что спортивная модификация LADA Vesta отличается пятью болтами на колёсных дисках, двойной системой выхлопа и заниженным дорожным просветом. На данный момент «АвтоВАЗ» тестирует автомобиль LADA Vesta Sport в реальных условиях, благодаря которым можно будет выявить в машине проблемные места. Российский автоконцерн в настоящее время готовит к выпуску две модификации LADA Vesta Sport и LADA Vesta R, какая именно модель проходит тесты в Сургуте не сообщается.
По словам экспертов, LADA Vesta Sport получит иную решётку радиатора, переработанные бамперы, накладки на порогах и декоративные детали. Модификация LADA Vesta R получит более производительный силовой агрегат и мощную тормозную систему на все 4 колеса. Не исключено, что новые модели будут презентованы на Масковском автосалоне.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:15