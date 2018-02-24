В Сургуте тестируют новый автомобиль LADA Vesta Sport

Эксперты отмечают, что спортивная модификация LADA Vesta отличается пятью болтами на колёсных дисках, двойной системой выхлопа и заниженным дорожным просветом. На данный момент «АвтоВАЗ» тестирует автомобиль LADA Vesta Sport в реальных условиях, благодаря которым можно будет выявить в машине проблемные места. Российский автоконцерн в настоящее время готовит к выпуску две модификации LADA Vesta Sport и LADA Vesta R, какая именно модель проходит тесты в Сургуте не сообщается.По словам экспертов, LADA Vesta Sport получит иную решётку радиатора, переработанные бамперы, накладки на порогах и декоративные детали. Модификация LADA Vesta R получит более производительный силовой агрегат и мощную тормозную систему на все 4 колеса. Не исключено, что новые модели будут презентованы на Масковском автосалоне.